Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лаутаро Риналди
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Панатинаикос
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 дек. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
Панатинаикос
0 : 2
Сельта
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
0
Сельта
2
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Панатинаикос
1 : 2
Аякс
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Аякс
2
был в запасе