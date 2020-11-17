Теллур Муталимов
№88
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
8 апр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Люксембург
0 : 0
Азербайджан
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 69'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Люксембург
0
Азербайджан
0
минуты: 1' - 69' / Лига наций. Лига С, 6 тур