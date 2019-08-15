Багали Дабо
№18
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 июля 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Бней-Иегуда
2 : 1
Нефтчи
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бней-Иегуда
2
Нефтчи
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Нефтчи
2 : 2
Бней-Иегуда
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Нефтчи
2
Бней-Иегуда
2
был в запасе