Тео Уикс
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Габала
Гражданство
Либерия
Дата рождения
19 янв. 1990 (31) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Майнц
2 : 0
Габала
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Майнц
2
Габала
0
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Габала
1
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Габала
1 : 2
Сент-Этьен
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Габала
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Сент-Этьен
1 : 0
Габала
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сент-Этьен
1
Габала
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур