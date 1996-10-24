Гисмат Алиев
№8
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
24 окт. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Сент-Этьен
1 : 0
Габала
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сент-Этьен
1
Габала
0
был в запасе