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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фред Фрайдей
№27
Нападающий
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
22 мая 1995 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
АЗ Алкмаар
2 : 1
Кайрат
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд