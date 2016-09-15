Дамьен Буджемаа
№24
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 июня 1985 (35) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Астра
2 : 3
Аустрия
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астра
2
Аустрия
3
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур