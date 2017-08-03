Ромарио Мойше
№14
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
21 сент. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Александрия
1 : 0
Астра
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Александрия
1
Астра
0
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
Астра
0 : 0
Александрия
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Астра
0
Александрия
0
был в запасе