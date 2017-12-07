Марк Жатковски
№90
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 марта 1990 (31) год
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Марсель
0 : 0
Зальцбург
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Марсель
0
Зальцбург
0
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Зальцбург
3 : 0
Витория Гимараеш
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зальцбург
3
Витория Гимараеш
0
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Коньяспор
0
Зальцбург
2
был в запасе