Мансали Бубакар
№19
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
4 февр. 1988 (33) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
86'
86'
86'
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала