Рикарду Алвеш
№34
Защитник
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Команда
Астра
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 мая 1991 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 14:00
Оренбург
1 : 2
Зенит
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1
Зенит
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур