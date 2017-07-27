Валентин Джордже
№95
Полузащитник
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Команда
Астра
Гражданство
Румыния
Дата рождения
14 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
Астра
0 : 0
Александрия
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Астра
0
Александрия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд