Маттиас Хамрол
№25
Вратарь
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 дек. 1993 (27) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 0
Кельн
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0
Кельн
0
был в запасе