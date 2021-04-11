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Олимпиада
Федерико Равалья
№34
Вратарь
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 нояб. 1999 (21) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
был в запасе
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
был в запасе