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Олимпиада
Алессандро Плиццари
№35
Вратарь
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Команда
Ливорно
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
Лацио
1 : 1
Милан
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1
Милан
1
был в запасе