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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мануэль Де Лука
№92
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Ювентус
2 : 0
Торино
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
2
Торино
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
19:30
Рома
1 : 2
Торино
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1
Торино
2
был в запасе