Маме Тиам
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
9 окт. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0
Аталанта
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
67'
56'
67'
56'
67'
56'
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
67'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1
Пескара
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017 19 марта 2017 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2
Эмполи
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Лацио
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4
Эмполи
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Удинезе
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Эмполи
0
был в запасе