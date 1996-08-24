Ондржей Блаха
№14
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
22 авг. 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
ПАОК
2 : 0
Слован
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
2
Слован
0
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Слован
3 : 0
Карабах
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
3
Карабах
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Фиорентина
3
был в запасе