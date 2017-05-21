Филип Лесняк
№44
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Словакия
Дата рождения
14 мая 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Халл Сити
1 : 7
Тоттенхэм
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
7
был в запасе
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур