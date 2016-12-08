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Олимпиада
Игор Шукенник
№16
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
25 окт. 1989 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
ПАОК
2 : 0
Слован
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
2
Слован
0
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Слован
3 : 0
Карабах
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
3
Карабах
0
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован
6'
6'
6'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
3
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Фиорентина
3
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
1
ПАОК
2
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
18:00
Карабах
2 : 2
Слован
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
2
Слован
2
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур