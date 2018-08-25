Морган Поти
№33
Защитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 июля 1997 (23) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
Монпелье
0 : 0
Сент-Этьен
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Монпелье
1 : 2
Дижон
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур