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Олимпиада
Эрик Кабако
№4
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
19 апр. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
31'
31'
31'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
38'
38'
38'
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 1 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
71'
71'
71'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
90'
90'
90'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
57'
57'
57'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:15
Хетафе
1 : 1
Атлетик
71'
71'
71'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:15
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1
Атлетик
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 32'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1
Вильярреал
3
минуты: 1' - 32' / Испания. Примера, 9 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 1
Гранада
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
0
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Хетафе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
3
Хетафе
0
был в запасе
29.09.2020
29 сент. 2020
вт
22:30
Хетафе
3 : 0
Бетис
84'
84'
84'
29.09.2020
29 сент. 2020
вт
22:30
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3
Бетис
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
Хетафе
1 : 0
Осасуна
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Осасуна
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 2 тур