Никита Гойло
№70
Вратарь
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Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 авг. 1998 (22) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
Иртыш
-:-
Акрон
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Иртыш
-
Акрон
-
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе