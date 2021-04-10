Солтмурад Бакаев
№87
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 авг. 1999 (21) год
Рост
175
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
90'
90'
90'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
34'
34'
34'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
53'
53'
53'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
53'
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 43' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 43' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
был в запасе