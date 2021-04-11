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Олимпиада
Николай Рыбиков
№86
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 2000 (21) год
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
-:-
Зенит
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
-
Зенит
-
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Химки
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
0
Химки
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
был в запасе