Матвей Игонен
№1
Вратарь
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Команда
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Гражданство
Эстония
Дата рождения
2 окт. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур