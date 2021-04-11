Харис Дулевич
№17
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
16 нояб. 1993 (27) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Брест
-:-
Ним
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
-
Ним
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
89'
89'
89'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 53'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 53' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Ним
0 : 2
Марсель
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур