Дирк Карлсон
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
1 апр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
Кипр
2 : 1
Люксембург
19'
19'
19'
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Кипр
2
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
Черногория
1 : 2
Люксембург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Черногория
1
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Люксембург
0 : 1
Черногория
36'
36'
36'
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Люксембург
0
Черногория
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур