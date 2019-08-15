Димитар Пиргов
№3
Защитник
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 окт. 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
Страсбур
1 : 0
Локомотив
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Страсбур
1
Локомотив
0
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Спартак
3
Локомотив
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Спартак
0
был в запасе