Эролль Зейнуллаху
№26
Полузащитник
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Команда
Карл Цейсс
Гражданство
Косово
Дата рождения
19 окт. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Боруссия
1 : 1
Унион
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала