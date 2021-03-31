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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лаша Парунашвили
№14
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
14 февр. 1993 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Греция
1 : 1
Грузия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Грузия
1 : 2
Испания
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1
Испания
2
был в запасе