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Олимпиада
Мохаммед Кадири
№21
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Гана
Дата рождения
7 марта 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
43'
43'
43'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
43'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
90'
90'
90'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
90'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур