Мохаммед Кадири
№21
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Гана
Дата рождения
7 марта 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
43'
43'
43'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
43'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
90'
90'
90'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
90'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур