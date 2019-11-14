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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дамир Кояшевич
№99
Нападающий
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Команда
Вардар
Гражданство
Черногория
Дата рождения
3 июня 1987 (33) года
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Англия
7 : 0
Черногория
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Англия
7
Черногория
0
был в запасе
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Косово
2 : 0
Черногория
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Косово
2
Черногория
0
был в запасе
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Черногория
0 : 0
Болгария
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Черногория
0
Болгария
0
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе