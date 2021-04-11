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Олимпиада
Рэзван Марин
№8
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Румыния
Дата рождения
23 мая 1996 (24) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига в
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
-:-
Кальяри
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
-
Кальяри
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
20'
20'
20'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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