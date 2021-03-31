Анатолий Айвазов
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Ширак
Гражданство
Армения
Дата рождения
8 июня 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Армения
3 : 2
Румыния
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Армения
3
Румыния
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Армения
2 : 0
Исландия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Армения
2
Исландия
0
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Лихтенштейн
0 : 1
Армения
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0
Армения
1
был в запасе