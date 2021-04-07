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Евро-2020
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Аршакян
№94
Нападающий
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Команда
Иртыш
Гражданство
Армения
Дата рождения
16 авг. 1994 (26) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
-:-
Иртыш
-:-
Акрон
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
-:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Иртыш
-
Акрон
-
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
Чертаново
0 : 1
Иртыш
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0
Иртыш
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур