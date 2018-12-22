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Евро-2020
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Олимпиада
Карлос Сальседо
№3
Защитник
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Команда
Тигрес УАНЛ
Гражданство
Мексика
Дата рождения
29 сент. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Майнц
2 : 2
Айнтрахт
59'
59'
59'
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
Айнтрахт
2 : 1
Байер
81'
81'
81'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Герта
1 : 0
Айнтрахт
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:00
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 2
Вердер
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 11'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Вердер
2
минуты: 1' - 11' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
60'
60'
60'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур