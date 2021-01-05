Лука Дзанимачча
№46
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
Алькоркон
2 : 1
Сарагоса
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Алькоркон
2
Сарагоса
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала