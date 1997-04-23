Симоне Джульяно
№70
Защитник
Подписаться
Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1
Палермо
1
был в запасе