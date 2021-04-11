Диего Демме
№4
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 нояб. 1991 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сампдория
-:-
Наполи
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
-
Наполи
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
69'
69'
69'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
71'
71'
71'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
16'
16'
16'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
36'
36'
36'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
36'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 30'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
минуты: 1' - 30' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
76'
76'
76'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
был в запасе