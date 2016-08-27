Виктор Кинго
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Генгам
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 марта 1998 (23) года
Рост
172
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0
Генгам
2
был в запасе