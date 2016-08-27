Макс Стриек
№32
Вратарь
Подписаться
Команда
Сандерленд
Гражданство
Польша
Дата рождения
18 июля 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 1
Сандерленд
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Саутгемптон
1
Сандерленд
1
был в запасе