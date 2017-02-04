Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жульен Нгой
№45
Нападающий
Подписаться
Команда
Сток Сити
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 нояб. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Сток Сити
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Сандерленд
1 : 3
Сток Сити
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
1
Сток Сити
3
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Лестер Сити
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
2
Лестер Сити
2
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
15:00
Уотфорд
0 : 1
Сток Сити
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Сток Сити
1
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Эвертон
1 : 0
Сток Сити
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
1
Сток Сити
0
был в запасе