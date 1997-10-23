Энис Буньяки
№38
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 окт. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Боруссия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
2
Боруссия
1
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Вердер
1 : 2
Айнтрахт
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
1
Айнтрахт
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
был в запасе