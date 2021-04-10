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Олимпиада
Лукас Клостерманн
№16
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 июня 1996 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига наций. лига а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Вердер
-:-
РБ Лейпциг
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
-
РБ Лейпциг
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
минуты: 28' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
минуты: 28' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 84'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 84' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
41'
41'
41'
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 67' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 67' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Майнц
3 : 2
РБ Лейпциг
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
3
РБ Лейпциг
2
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
22:30
Штутгарт
0 : 1
РБ Лейпциг
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
22:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
РБ Лейпциг
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Байер
1 : 1
РБ Лейпциг
45'
45'
45'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Майнц
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур