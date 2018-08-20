Онур Булут
№25
Полузащитник
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Команда
Аланьяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
16 апр. 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Айнтрахт
1 : 2
Герта
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
1
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала