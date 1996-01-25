Йонас Ференбах
№19
Защитник
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Команда
Хайденхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 янв. 1996 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
4
Хайденхайм
1
был в запасе