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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джаглар Сеюнджу
№4
Защитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 мая 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Турция
3 : 3
Латвия
55'
55'
55'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
28', 28'
28', 28'
28', 28'
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
28', 28'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур