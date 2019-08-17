Жан-Филипп Гбамин
№25
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 сент. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур