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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Хауке Валь
№17
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 апр. 1994 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
20:30
Хольштайн
0 : 1
Аугсбург
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
0
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
Хольштайн
2 : 1
Фрайбург
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:30
Мюнхен 1860
1 : 3
Хольштайн
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Хольштайн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала